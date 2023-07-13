Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın kazananı belli oldu

Yarışmanın birincisine ödülünü veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın hem nüfus yapısıyla hem de diğer ülkelerle olan kardeşlik bağlarıyla adeta Türkiye'nin kültür elçiliğini yaptığını bildirdi. Aktaş, Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na 35 yıldır ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Dansçılar Bursa’dan dünyaya barış mesajları verirken biz de Bursa'da konuklarımızı en iyi şekilde misafir ettik. 5 gün süren bu serüven sonunda tabi ki bir birinci oldu ama her zaman olduğu gibi kazanan yine dostluk, barış ve dünya toplumlarının kardeşliği oldu. Bu festivalin ana gayesi barış ve kardeşliktir. Biz buradan Türkiye ve Bursa olarak barıştan ve kardeşlikten yana olduğumuzu tüm dünyaya haykırıyoruz. Bu barış meşalesinin daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum."



BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser de dünyanın farklı ülkelerinden gelerek 5 gündür Bursa'nın dört bir köşesinde kültürlerini yansıtan ekiplere teşekkür etti.

