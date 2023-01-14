Ümit Erdim kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı, eşi kim? İşte hayatıyla ilgili bilgiler

Ümit Erdim, Survivor 2023 kadrosunda yer alan ünlülerden bir tanesi oldu. Survivor öncesi takipçileriye duygularını paylaşan Erdim;

"Zor bir yarışma zor bir program. Acayip bir deneyim kuşkusuz. Herkesin seveni herkesin taraftarı var mutlaka. Biz hepimiz, her yarışmacı tabii ki kazanmak için gidiyoruz. Zor şartlar altında ailemizden uzak hem fiziksel hem psikolojik bir savaş vericez. Hepinize iyi seyirler iyi eğlenceler şimdiden. Desteklerinizi bekliyorum Allah’a emanet olun." ifadelerini kullandı.

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokuldan sonra İzmit Atılım Anadolu Lisesini bitirdi. 1998-2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genç birimde oynadı. Burada tanıştığı Caner Özyurtlu ile beraber İstanbul'a geldi. Özyurtlu ile beraber Moda'da bir ajansa kaydoldular. Kariyerini bundan sonra tiyatro yerine televizyonla devam ettirdi. Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül, Selena, Adanalı, Teyzanne, Doksanlar, Semt Çocukları gibi dizilerle devam etti.



Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olan Ümit Erdim "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliği yaptı.



2019'dan itibaren pilotluk eğitimi almaya başladı. 2017 yılında Seda Erdim ile nikah masasına oturan Ümit Erdim, 2 kız babası.

SEDA ERDİM HAKKINDA

Ünlü oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim, 30 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hostes ve tercüman olduğu bilinen Seda Erdim, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor.