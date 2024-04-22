Yapay zeka ile hazırlanan James Bond fragmanı gündem oldu

Henry Cavill'i James bond fragmanı gündem oldu.



Henry Cavill ile Margot Robbie'nin başrollerinde yer aldığı Sahte Bond fragmanı 24 saat içinde 2,5 milyon izlenmeye ulaştı.



Videonun açıklama kısmında ise "Lütfen bu videonun yalnızca sanatsal ve eğlence amaçlı oluşturulmuş bir konsept fragman olduğunu unutmayın" yazdı.



Fragmanda Cavill'in Bond,,,, Robbie'nin ise Bond kızı olarak yer alması seyirciyi heyecanlandırsa da İngiliz aktör,,, bu rol için yaşlı olduğunu söylüyor.

Eleştirmenlerse fragmanın "gösterişsiz" olduğunu düşünüyor.



Öte yandan sektörde Daniel Craig'in karaktere veda etmesinin ardından İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson'ın yeni Bond olacağı konuşuluyor.