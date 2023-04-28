Yarının Kadın Yıldızları projesinin kazananları belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali genç kadın müzisyenlerin eğitimlerine yurtdışında devam etmelerine, yarışmalara ve orkestra seçmelerine katılmalarına veya iyi bir enstrümana sahip olmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor.



İstanbul Müzik Festivali kapsamında altı yıldır yürütülen “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu” projesinin kazananları belirlendi. 2023 yılında, 21 genç kadın müzisyen fondan yararlanmaya hak kazandı. Fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak.

KAZANAN İSİMLER Projenin bu yılki kazanan isimleri; Naz İrem Türkmen (keman), Ceren Altınel (flüt), Gökçe Akkoyunlu (kontrbas), Defne Erdem (piyano), Ceylan Ölmez (keman), Nihan Ulutan (piyano), Ayben Sever (flüt), Gizem Güllü (viyola), Eda Öncül (piyano), İlayda Gülümser (arp), Ece Ataç (piyano), Beste Eser (piyano), Mercan Aldemir (flüt), Çağla Ulusev (viyola), Eylül Sümbül (piyano), İdil Olğar (keman), Defne Kükürt (keman), İpek Sinem Karali (piyano), İdil Naz Alıcı (piyano), Alara Hekimoğlu (keman), Perla Alara Kurşun (piyano) oldu. 11 HAZİRAN’DA SÜREYYA OPERASI’NDA OLACAKLAR 1-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek 51. İstanbul Müzik Festivali, Yarının Kadın Yıldızları fonunu almaya hak kazanan genç kadın müzisyenlerin katılacağı bir konsere de ev sahipliği yapacak. 11 Haziran Pazar akşamı 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşecek konserde, projenin bu yılki kanaat önderi, Veriko Tchumburidze de genç kadın müzisyenlerle birlikte sahnede olacak.