Yasemin Sakallıoğlu kimdir, eşi kim?

Üç kardeşin en küçüğü olan Yasemin Sakallıoğlu, 22 Nisan 1988’de İstanbul’da doğdu. Küçük yaşta ailesi çalıştığı için bir süreliğine Rize’ye gönderildi ve altı yaşına kadar aralıklarla Rize’de yaşadı. Sonra yeniden İstanbul’a gönderildi. İlkokulu Beykoz Çubuklu İlköğretim Okulu, lise öğrenimini de Paşabahçe Ferit İnal Lisesinde tamamladı. Lise dönemlerinde tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Mezun olduktan sonra fırında tezgâhtarlık, çocuk bakıcılığı, mağazada satış elemanlığı ve en bankacılık gibi sektörlerde çalıştı. Bankacılık yaptığı dönemlerde bir gün lise mezunlarının terfi alamayacağı bilgisini aldığında terfi alabilmek için açık öğretim fakültesinde “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık” okumaya başladı.



Bu sırada da mesai arkadaşlarıyla birlikte bir tiyatro ekibi kurdu ve banka içinde kendi yazdığı mesleki oyunları arkadaşlarıyla birlikte sergilemeye başladı. Fakat bankadaki yöneticilerinden biri bir gün ona “Burası konservatuar değil ve senin yerin orası” diye e-mail atınca, mesleğinde çok başarılı olmasına rağmen belediye tiyatrolarına girebilmek için bankadan istifa etti. Belediyede tanıdık bulamadığından bir türlü tiyatro ekibine dahil olamadı. Başka bir banka için iş başvuru yaptığı sıralarda Beykoz Dedeoğlu Parkı’nda arkadaşının çekmiş olduğu bir videoyla bütün ana haberlere konu oldu ve daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynamaya başladı. 28 yaşında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünde eğitim görmeye başladı. Hem dizide, hem tiyatroda, hem okulda eş zamanlı bulunma konusunda zorlandı ve okulunu yarıda bırakmak zorunda kaldı.



Eşi Burak Yırtar ile bir dizi setinde tanıştı ve çok yakın arkadaş oldular. Üç sezon boyunca rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldıktan sonra Jet Sosyete adlı dizide bir sezon boyunca Kumsal adlı bir karakteri canlandırdı. Bu dizide yer alırken hayali olan kendi karakterlerinden birine film yapmak için Zengo adlı filminin senaryosunu yazdı ve filmi için sete çıktı. 06 Mart 2020 tarihinde Zengo adlı filmini beyaz perde izleyicisinin beğenisine sundu. Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinin setinde tanıştığı Burak Yırtar ile yakın arkadaşlıkları aşka dönüştü ve 10 Mart 2021 yılında Burak Yırtar ile nikah masasına oturdu. Sahnede olmaktan hep ayrı bir keyif aldığını belirten komedyen, 16 Eylül 2021 tarihinde “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı gösterisiyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi’nde stand-up yapan ilk kadın komedyen olma unvanına sahip oldu.

BURAK YIRTAR KİMDİR?

Elazığ doğumlu olan Burak Yırtar, “Vay Başıma Gelenler”, “Babam ve Ailesi”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Acı Aşk”, “Umutsuz Ev Kadınları”, “Sihirli Annem”, “Sevdaluk”, “Lale Devri” gibi birçok dizi ve filmin set arkasında çalıştı. Burak Yırtar ayrıca, “Vay Başıma Gelenler”, “Şen Yuva”, “Bir Bulut Olsam”, “Kuzey Rüzgarı” gibi yapımlarda da oyuncu olarak yer aldı.