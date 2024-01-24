Yemekteyiz yarışmacısı Osman Yavuz kimdir? İşte sosyal medya fenomeni YTL Osman hakkında bilgiler

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bu hafta bir isim dikkatleri çekti. Osman Yavuz ismindeki yarışmacının tavırları sonrası kim olduğu, yaşı ve mesleği gibi hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz yarışmacısı Osman Yavuz kimdir?

Yemekteyiz yarışmacısı Osman Yavuz kimdir? İşte sosyal medya fenomeni YTL Osman hakkında bilgiler

Osman Yavuz, 22-26 Ocak 2024 haftasında Yemekteyiz'de yarışıyor. 3.gün yemekleri ile beğeni toplamaya çalışacak Osman Yavuz, sosyal medyayı yoğun kullananların tanıdığı bir isim. İşte, fenomeni YTL Osman hakkında bilgiler...

OSMAN YAVUZ ?

"YTL Osman" lakaplı Osman Yavuz, 1986 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi.

Yaşamını İstanbul'da sürdüren Osman Yavuz, ya da YTL Osman kullanıcı adıyla tanınan ünlü TikToker, 2024 yılı itibariyle yaklaşık 2 milyon kişi tarafından takip edilmektedir.

YTL isminin ise soy ismi olan Yavuz ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

N-LIFE HABERLERİ

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