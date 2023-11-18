Yuvalaça nasıl yapılır? Seferihisar'ın yöresel yemeği yuvalaça tarifi

Kadınbudu köfteyi anımsayan yuvalaça, İzmir Seferhisar'a ait yöresel bir yemektir. Peki, yuvalaça nasıl yapılır? Yuvalaça yapımı için gerekli malzemeler neler? İşte adım adım yuvalaça tarifi...

Yuvalaça nasıl yapılır? Seferihisar'ın yöresel yemeği yuvalaça tarifi

Önce kızartılıp ardından haşlanan köftelerden yapılan yuvalaça, Seferihisar ile özdeşlemiş lezzetlerden biri.

YUVALAÇA İÇİN MALZEMELER

750 gr kıyma
2 yumurta
bayat ekmek içi
4 su bardağı et suyu
2 çorba kaşığı un
1 su bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı tuz
1 tutam karabiber

YUVALAÇA YAPIMI

Kıyma, pirinç, bir yumurta akı ve tuz karabiberi bir kapta yoğurup köfte şekli verin. Köfteleri önce yumurtaya sonra una batırıp kızartın.Başka bir tencerede et suyunu kaynatın. Köfteleri et suyunda pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin, et suyu ile birlikte servis edin.

N-LIFE HABERLERİ

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