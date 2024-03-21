AB liderleri toplanıyor: Gündem Rus parasıyla Ukrayna'ya silah alımı

Avrupa Birliği'nde gündem dondurulan 300 milyar dolarlık Rus varlıkları...
Avrupa Birliği liderleri bugün Rus varlıklarından elde edilen milyarlarca euroluk kârı Ukrayna'ya silah almak için kullanma planını görüşecek.
Ukrayna-Rusya savaşının gidişatı açısından önemli görülen kararın görüşüleceği zirve TSİ 15.00'te başlayacak.
İki gün sürecek zirvede İsrail'in Gazze saldırıları, Bosna ile AB üyelik müzakereleri ve çifçilerin protestoları da ele alınacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy zirveye video konferans ile katılacak.
UKRAYNA SİLAH DESTEĞİ GELEBİLİR
Avrupa Birliği Komisyonu, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen kârın kullanılmasını önerdi.
Önerinin kabul edilmesi halinde söz konusu varlıklardan elde edilen gelir AB tarafından yönetilen bir fona aktarılacak.
Fondaki varlıkların yüzde 90'ı Kiev'in silah finansmanında kullanılacak.
RUS VARLIKLARI AVRUPA'DA
AB, ABD, G7 ve Avustralya, Rusya'nın yaklaşık 300 milyar dolarlık varlığına el koyarken, bu rakamın üçte ikisinden fazlası AB bünyesinde bulunuyor.
AB merkezli varlıkların çoğunluğu, takas kurumu Euroclear tarafından tutuluyor.
Bu varlıklar arasında çeşitli Rusya Merkez Bankası menkul kıymetleri ve nakitleri bulunuyor.
Söz konusu varlıkların kârının yaklaşık 3 milyar euroyu bulabileceğini belirtiyor.
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