AB liderleri toplanıyor: Gündem Rus parasıyla Ukrayna'ya silah alımı

UKRAYNA SİLAH DESTEĞİ GELEBİLİR



Avrupa Birliği Komisyonu, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen kârın kullanılmasını önerdi.



Önerinin kabul edilmesi halinde söz konusu varlıklardan elde edilen gelir AB tarafından yönetilen bir fona aktarılacak.



Fondaki varlıkların yüzde 90'ı Kiev'in silah finansmanında kullanılacak.



RUS VARLIKLARI AVRUPA'DA



AB, ABD, G7 ve Avustralya, Rusya'nın yaklaşık 300 milyar dolarlık varlığına el koyarken, bu rakamın üçte ikisinden fazlası AB bünyesinde bulunuyor.



AB merkezli varlıkların çoğunluğu, takas kurumu Euroclear tarafından tutuluyor.



Bu varlıklar arasında çeşitli Rusya Merkez Bankası menkul kıymetleri ve nakitleri bulunuyor.



Söz konusu varlıkların kârının yaklaşık 3 milyar euroyu bulabileceğini belirtiyor.