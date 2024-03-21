AB'den ekonomileri "savaş durumuna" getirme çağrısı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, üye ülkelere ekonomilerini "savaş durumuna" getirme çağrısında bulundu.



Liderler bugün Ukrayna'ya yönelik yeni destek planlarını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya gelecek.



Görüşmelerde, dondurulmuş Rus varlıklarından milyarlarca euroluk faize el koyma ve paranın büyük çoğunluğunu Ukrayna'ya gönderme yönündeki tartışmalı planların da incelemelenmesi bekleniyor.

"ÜLKE EKONOMİLERİNİZİ SAVAŞ ZEMİNİNE OTURTUN"



Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, liderlere yazdığı zirve öncesi mektubunda, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğumuza göre, savunma yönünde radikal ve somut adımlar atmanın zamanı geldi. Hazır olun ve ülke ekonomilerinizi savaş zeminine oturtun" ifadelerine yer verdi.



Bu tür bir çağrı, Avrupa ülkelerini, ortak silah alımı da dahil olmak üzere büyük mali savunma önlemlerine hazırlamayı amaçlıyor.



Avrupalıların "önemli bir anla karşı karşıya olduğu" uyarısında bulunan Michel, AB liderlerinin karşı karşıya olduğu başlıca görevin, "Ukrayna'ya askeri yardımın hızlı bir şekilde sağlanması" olduğunu söyledi.

