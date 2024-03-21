Blinken'dan Gazze'de "derhal ateşkes" için BM'ye çağrı

ABD DAHA ÖNCE ATEŞKESİ VETO ETMİŞTİ



İsrail'in ana destekçisi olan ABD, daha önce BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin topraklarında acil ateşkes çağrısını veto etmişti.



Şubat ayının sonunda, Cezayir'in Gazze'de "acil insani ateşkes" çağrısı yapan karar taslağını veto etmesinden bu yana, ABD'li yetkililer, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında altı haftalık bir ateşkes için sahadaki çabalara destek odaklı alternatif bir metin üzerinde pazarlık yapıyor.

YENİ TASLAK DERHAL ATEŞKES İSTİYOR



Diplomatik kaynaklara göre bu metnin Konsey'in onayını alma şansı çok azdı ve dün Güvenlik Konseyi üyelerine yeni bir versiyonu dağıtıldı.



Yeni taslak, "her iki taraftaki sivilleri korumak, temel insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla birlikte acıları hafifletmek için acil ve kalıcı bir ateşkes ihtiyacını" vurguluyor.



Bu metin üzerinde henüz bir oylama planlanmadı.