Blinken'dan Gazze'de "derhal ateşkes" için BM'ye çağrı

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Gazze Şeridi'nde "rehinelerin serbest bırakılmasıyla bağlantılı olarak derhal ateşkes" çağrısında bulunan BM Güvenlik Konseyi karar taslağını yayınladığını açıkladı.
Blinken açıklamasında, "Aslında, şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önünde sunduğumuz, rehinelerin serbest bırakılmasına bağlı acil ateşkes çağrısında bulunan bir kararımız var ve ülkelerin bunu destekleyeceğini çok umuyoruz." diye konuştu.
BLINKEN 6. KEZ ORTADOĞU TURUNDA
İsrail ile Hamas arasındaki savaşı görüşmek üzere Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret sırasında Suudi medya kuruluşu Al Hadath'a, "Ateşkes taslağının güçlü bir mesaj, güçlü bir sinyal göndereceğini düşünüyorum" dedi.
Blinken, Mısır'ı ve ardından İsrail'i kapsayacak Ortadoğu turunun ilk ayağı için Çarşamba günü Suudi Arabistan'a gitmişti.
Bu gezi, İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana Orta Doğu'ya yaptığı altıncı gezi.
ABD DAHA ÖNCE ATEŞKESİ VETO ETMİŞTİ
İsrail'in ana destekçisi olan ABD, daha önce BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin topraklarında acil ateşkes çağrısını veto etmişti.
Şubat ayının sonunda, Cezayir'in Gazze'de "acil insani ateşkes" çağrısı yapan karar taslağını veto etmesinden bu yana, ABD'li yetkililer, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında altı haftalık bir ateşkes için sahadaki çabalara destek odaklı alternatif bir metin üzerinde pazarlık yapıyor.
YENİ TASLAK DERHAL ATEŞKES İSTİYOR
Diplomatik kaynaklara göre bu metnin Konsey'in onayını alma şansı çok azdı ve dün Güvenlik Konseyi üyelerine yeni bir versiyonu dağıtıldı.
Yeni taslak, "her iki taraftaki sivilleri korumak, temel insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla birlikte acıları hafifletmek için acil ve kalıcı bir ateşkes ihtiyacını" vurguluyor.
Bu metin üzerinde henüz bir oylama planlanmadı.
KATAR'DA MÜZAKERELER SÜRÜYOR
Blinken'in son turu, arabulucuların ateşkesi güvence altına almak için yenilenen bir çaba kapsamında bir araya geldiği Katar'daki müzakerelerle paralel ilerliyor.
Katar'da tartışılan plan, rehinelerin Filistinli mahkumlarla değiştirilmesi ve yardım malzemelerinin teslimatının hızlandırılmasnı içererek çatışmaları geçici olarak durduracak.
Blinken, Doha'daki müzakereler hakkında, "Yaklaşıyor. Aradaki farkların daraldığını düşünüyorum ve bir anlaşmanın çok daha mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.
Gazze Sağlık Bakanlığına göre İsrail ordusu, 7 Ekim'den beri çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 32 bin Filistinliyi kişiyi öldürdü.
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