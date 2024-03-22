ABD'li bankadan TCMB yorumu: Döngünün başlangıcı değil

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yabancı bankalardan değerlendirmeler gelmeye başladı.
Goldman Sachs dün yaptığı açıklamada TCMB'nin gerçekleştirdiği 500 baz puan büyüklüğündeki faiz artırımının enflasyon ve para biriminde değer kaybı beklentiletine yönelik tek seferlik bir adım olduğunu, bir faiz artırımı döngüsünün başlangıcı olmadığını belirtti.
Goldman Sachs, ayrıca kararın fiyatlarda istikrarı sağlama ve ortodoks para politikasına geçiş konularında merkez bankasının güvenilirliğini artıracağını da belirtti.
Açıklamada, "Yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir düşüşe geçerek yıl sonunda yüzde 33'e gerilemesini ve TCMB'nin üçüncü çeyrekten itibaren para politikasını gevşetmeye başlayarak 2024 sonunda yüzde 32.5'e ulaşmasını beklemeyi sürdürüyoruz" denildi.
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