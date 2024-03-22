ntv.com.tr

ABD'li bankadan TCMB yorumu: Döngünün başlangıcı değil

Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. ABD'li bankacılık devi, kararın bir faiz artırım döngüsünün başlangıcı olmadığını belirtti.

ABD'li bankadan TCMB yorumu: Döngünün başlangıcı değil
Merkez Bankası'nın kararı nasıl yankı buldu?

Merkez Bankası'nın kararı nasıl yankı buldu?

Haberi Görüntüle

'nın kararının ardından yabancı bankalardan değerlendirmeler gelmeye başladı.

Goldman Sachs dün yaptığı açıklamada 'nin gerçekleştirdiği 500 baz puan büyüklüğündeki faiz artırımının enflasyon ve para biriminde değer kaybı beklentiletine yönelik tek seferlik bir adım olduğunu, bir faiz artırımı döngüsünün başlangıcı olmadığını belirtti.

Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Haberi Görüntüle

Goldman Sachs, ayrıca kararın fiyatlarda istikrarı sağlama ve ortodoks para politikasına geçiş konularında merkez bankasının güvenilirliğini artıracağını da belirtti.

Açıklamada, "Yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir düşüşe geçerek yıl sonunda yüzde 33'e gerilemesini ve TCMB'nin üçüncü çeyrekten itibaren para politikasını gevşetmeye başlayarak 2024 sonunda yüzde 32.5'e ulaşmasını beklemeyi sürdürüyoruz" denildi.

Dolar bugün ne kadar? (22 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar bugün ne kadar? (22 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Haberi Görüntüle

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...