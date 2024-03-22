ABD'li bankadan TCMB yorumu: Döngünün başlangıcı değil

Goldman Sachs, ayrıca kararın fiyatlarda istikrarı sağlama ve ortodoks para politikasına geçiş konularında merkez bankasının güvenilirliğini artıracağını da belirtti.



Açıklamada, "Yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir düşüşe geçerek yıl sonunda yüzde 33'e gerilemesini ve TCMB'nin üçüncü çeyrekten itibaren para politikasını gevşetmeye başlayarak 2024 sonunda yüzde 32.5'e ulaşmasını beklemeyi sürdürüyoruz" denildi.

Dolar bugün ne kadar? (22 Mart 2024 dolar kuru fiyatları) Haberi Görüntüle