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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 15 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 15 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

İran ile İsrail arasındaki tansiyon haftasonu doruk noktasına ulaştı. İran, İsrail'e ilk kez doğrudan saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından her iki ülkeye itidal çağrıları yapıldı. Ortadoğu'da yaşanan yüksek gerilimin altın fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyordu.

fiyatları, Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle haftanın ilk işlem gününe pozitif başladı.

Ons altın ilk işlemlerde yüzde 0,54 yükselişle 2 bin 357 dolar civarında seyretti. Satı metaldeki yükselişi "güvenli liman" talebi destekledi.

Gram ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.

Gram altın, 2.457 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4.039 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.

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