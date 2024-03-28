Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yeni güne yükselişle başladı. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak kişisel tüketici harcamaları (PCE) verisine odaklandı.



Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,2 yükselişle başlamasının ardından 2 bin 300 lira seviyesinde bulunuyor.



Çeyrek altın 3 bin 787 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 140 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 2 bin 213 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, bugün ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.



Dün piyasalar kapandıktan sonra açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığını ve faiz indiriminden önce "en az birkaç ay daha iyi enflasyon verileri" görmek istediğini söyledi.



Waller'ın bu açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64'e geriledi.



Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, altının ons fiyatında 2 bin 170 ve 2 bin 150 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 200 ve 2 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.