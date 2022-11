10 soruda borsada işleme açılan Altın Sertifikaları

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Darphane Altın Sertifikaları'nı halka arz etti.



Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda işlem görmeye başlayan Darphane Altın Sertifikaları ile "yastık altı" yatırımların ekonomiye kazandırılması amaçlanırken, söz konusu ürünün önemli avantajları da bulunuyor.



Borsada ALTIN.S1 koduyla işlem gören Darphane Altın Sertifikaları'nda alım-satım arasındaki farkların düşük olması, düşük komisyonla alınıp satılabilmesi, çalınma riskinin olmaması ve bu varlıktaki kazançlardan stopaj vergisinin alınmayacak olması başlıca avantajlar olarak öne çıkıyor.



Söz konusu varlık 0,995 saflığında altına dayalı olurken, her bir sertifika 0,01 gram altına denk geliyor.



Altın sertifikaları için 5 ton altın karşılığında 500 milyon adet sertifika satışa sunulurken, nakdi dönüşüm borsada satış şeklinde gerçekleştiriliyor.



Darphane Altın Sertifikaları'na ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:



1- Darphane Altın Sertifikası nedir?



Her biri 0,01 gram altını temsil edecek şekilde vadesiz olarak ihraç edilen 0,995 saflıkta sahibine Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan izahname kapsamında fiziki altına dönüşüm imkanı sağlayan sertifikadır.



2- Darphane Altın Sertifikalarını nasıl alabilirim, nasıl satabilirim?



Darphane Sertifikaları Borsa İstanbul'da ALTIN.S1 koduyla alınıp satılabilir. Yatırımcılar pay piyasasında işlem yapmaya yetkili herhangi bir aracı kurumdaki yatırım hesaplarından alım satım yapabilir.



3- Darphane Altın Sertifikaları'ndan en az kaç tane, en çok kaç tane alabilirim?



Sertifikalarda verilebilecek en küçük emir adedi 1 sertifika, tek seferde verilebilecek en büyük emir ise 1 milyon liraya tekabül eden emir büyüklüğüdür.



4- Darphane Sertifikaları alım satımında masrafım olacak mı?



Darphane Altın Sertifikaları'nın alım-satımı, transferi, fiziki dönüşümü ile ilgili yatırımcılar aracı kurumlara komisyon ödemek durumunda kalabilir.



5- Darphane Altın Sertifikalarını fiziki altına dönüştürebilir miyim?



Darphane Sertifikaları sertifikaların ilk ihraç tarihinden 4 ay sonra yani 21 Mart 2023'ten itibaren fiziki altına dönüştürülebilecektir.



6- Darphane Altın Sertifikaları'nda fiziki altına dönüştürme alt ve üst sınırı nedir?



Her yatırımcı için fiziki dönüşüm tutarı minimum 50 gr ve 50 gram üzeri için 10 gramın katları olacak şekilde yapılacaktır. Azami fiziki dönüşüm miktarı günlük 1000 gramdır.

7- Darphane Altın Sertifikaları'nı nasıl fiziki altına dönüştürebilirim?



Darphane Altın Sertifikaları'nın fiziki altına dönüştürülmesi için 21 Mart 2023'ten itibaren yatırımcının yatırım hesabının bulunduğu aracı kuruma, fiziki altını Darphane merkezine giderek ya da adresine gönderilmesini istediği bilgisini belirterek fiziki altına dönüşüm talebi vermesi yeterlidir.



8- Darphane Altın Sertifikaları'nı ne zaman teslim alabilirim, bu hizmet için masrafım olacak mı?



Fiziki dönüşüm talebinin Darphaneye iletilmesini takip eden dördüncü iş günü yatırımcı fiziki altını teslim alabilecektir. Yatırımcı ikamet adresine gönderilmesini talep ettiği takdirde, talebi takip eden dördüncü iş gününde fiziki altın taşıma firmasına verilecek, taşıma maliyetleri yatırımcıya ait olacaktır. Fiziki altın talebinde bulunulmasının ardından 10 iş günü içerisinde altınlar alınmazsa yatırımcılardan 50-500 gram için her gün 50 lira, 500 gram üzeri için her gün 75 lira saklama masrafı tahsil edilecektir.



9- Darphane Altın Sertifikaları'ndan elde ettiğim kazançtan vergi ödeyecek miyim?



Darphane Altın Sertifikaları'ndan elde edilecek kazançlara uygulanacak olan stopaj oranı yüzde 0'dır. Bu varlıktan elde edilen gelirlerden vergi alınmayacaktır.



10- Darphane Altın Sertifikaları'nı en erken ne zaman satabilirim?



Darphane Altın Sertifikaları alım gerçekleştirildikten hemen sonra satılabilir.