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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 16 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 16 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Yeni haftaya yükselişle başlayan , bugün de aynı eğilimi sürdürüyor.

Analistler, hafta sonu Ortadoğu'da artan gerilimin etkileriyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade etti.

Ons altın 2.388 dolarda seyrediyor.

İşte 16 Nisan 2024 güncel altın fiyatları…

Gram altın: 2.490,00

Çeyrek altın: 4.085,00

Yarım altın: 8.773,00

Cumhuriyet altını: 17.336,00 liradan satılıyor.

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