Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 16 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları, bugün de aynı eğilimi sürdürüyor.
Analistler, hafta sonu Ortadoğu'da artan gerilimin etkileriyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade etti.
Ons altın 2.388 dolarda seyrediyor.
İşte 16 Nisan 2024 güncel altın fiyatları…
Gram altın: 2.490,00
Çeyrek altın: 4.085,00
Yarım altın: 8.773,00
Cumhuriyet altını: 17.336,00 liradan satılıyor.
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