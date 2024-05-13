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Merkez Bankası, 30 ton altın aldı: Dünyada ilk sırada

10 merkez bankası, yılın ilk çeyreğinde 24 milyar dolarlık altın aldı. Listenin ilk sırasında 30 ton ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası oldu.

Merkez Bankası, 30 ton altın aldı: Dünyada ilk sırada
Merkez Bankası'ndan önemli mesajlar

Merkez Bankası'ndan önemli mesajlar

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Türkiye, Çin, Hindistan ve Kazakistan’ın başını çektiği 10 merkez bankası, bu yılın ilk çeyreğinde 24 milyar dolarlık altın alımı yaptı.

Dünya Konseyi’ne göre bu çeyrekte TCMB 30 tonla en çok altın alan banka oldu.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları bu yılın ilk üç ayında 24 milyar dolarlık altın alarak, yeni bir rekor kırdı.

Toplamda 290 ton altın alan 10 merkez bankasının başını Türkiye Cumhuriyeti (TCMB) çekti.

Rezervine 30 ton altın ekleyen Türkiye’yi Çin, Hindistan ve Kazakistan takip etti.

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