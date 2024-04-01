Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD'de öncü enflasyon rakamlarının ardından Fed’in haziran ayında yılın ilk faiz indirimine gideceği yönündeki tahminlerin güçlenmesiyle yılın ikinci çeyreğine rekor seviyeden başladı.

Altının ons fiyatı, yeni haftanın ilk işlemlerinde 2.260 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini yenilerken; şu sıralarda 2.254 dolarda hareket ediyor.



Fiyatı dolar/TL ve ons altına göre hesaplanan gram altın ise, ons altındaki hızlı yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini 2.362 liraya taşıdı. Gram altın şu dakikalarda 2.314 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın 3 bin 801 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 810 liradan satılıyor.



Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) haziranda faiz indirimlerine başlayabileceği öngörüsünün güçlü kalmayı sürdürdüğünü kaydederek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasalardaki beklentiler üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.



Bugün ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 400 doların direnç, 2 bin 250 ve 2 bin 200 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

