Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yarın açıklanacak ABD enflasyonu öncesi yeni haftaya yatay başladı.



ABD istihdam piyasası verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi ile ilgili temkinli açıklamaları altın fiyatlarını baskıladı.



Ons altın, yeni haftanın ilk işlemlerinde 2.022 dolardan işlem gördü. ABD vadeli altın kontratları da fazla değişmeyerek ons başına 2.036 dolarda el değiştirdi.



Gram altın, haftaya 2 bin 69 liradan; çeyrek altın 3 bin 266 liradan alıcı buldu.



ABD ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR



Altın yatırımcıları, ABD enflasyon rakamlarını beklemeye başladı. ABD'de enflasyon yarın saat 16.30'da açıklanacak. Yıllık enflasyonun yüzde 2,9 civarında gelmesi bekleniyor. Geçen ay enflasyon yüzde 3,4 olarak açıklanmıştı. ABD enflasyon rakamları altın fiyatlarının yönünü tayin edecek.



Diğer taraftan cuma günü, ABD enflasyon verilerinde revizyona gidildi. ABD Çalışma Bakanlığı, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aralık ayındaki artışı, yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye çekti. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise aynı kaldı.



FAİZDE İNDİRİM BEKLENTİLERİ ÖTELENDİ



Piyasalar, Fed üyelerinden gelen temkinli açıklamaların ardından faiz indirim beklentilerini öteledi. Piyasalar mart ayında faizlerin sabit bırakılmasını neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Mayıs ayında ise faiz indirimi beklentileri ise yüzde 52 civarında seyrediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacaklarını açıklamıştı.