Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yeni güne yatay başladı. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak kişisel tüketici harcamaları (PCE) verisine odaklandı.
Ons altın, bugün yüzde 0,64 yükselişle 2.192 dolar civarında işlem gördü.
Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.
Gram altın, 2.275 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın, 3.767 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.
Dolar, ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilerin ardından değer kazandı. Dolar endeksi yüzde 0,05 artışla 104 seviyesinin üzerine çıktı.
Analistler, ABD'de yarın açıklanacak büyüme verilerinin ve cuma günü Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini söyledi.
Küresel piyasalardaki en önemli gündem maddelerinden biri Japon yeninde yaşanan değer kaybı oldu. Yen, dolar karşısında 151,97 ile son 34 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yetkililerin yendeki değer kaybına karşı "kararlı adımlar" atabileceklerini açıkladı.
Analistler ise yendeki değer kaybının domino etkisi riski taşıdığı konusunda uyarılarda bulundu.
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