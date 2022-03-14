Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 14 Mart 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 939 liradan işlem görüyor.



Çeyrek altın 1.536 lira, Cumhuriyet altını da 6.128 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta 2 bin doların üzerine tırmanmasının ardından bu hafta 1.975,8 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA



Bu hafta piyasalarda gözler Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haberlerle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere küresel merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.



Yurt içinde ise perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı ile salı bütçe dengesi ve konut satışları, çarşamba günü de konut fiyat endeksi verileri takip edilecek.

KÜRESEL PİYASALARIN ANA GÜNDEMİ UKRAYNA