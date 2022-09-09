Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Eylül 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.012 lira seviyesinde işlem görüyor



Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 1.001,9 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 1.012 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.660 lira, Cumhuriyet altını da 6.785 liradan satılıyor.



Dün yüzde 0,6 azalışla günü 1.708,5 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 1.726,7 dolardan işlem görüyor.



Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini bildirdi.



Dolardaki değer kaybından destek bulan altının ons fiyatında, 1.740 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, bu seviyenin aşılması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.



Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini kaydetti.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.