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Dev bankadan dikkat çeken analiz: Altın, 3 bin dolara yükselebilir

ABD'li bankacılık devi Citi, altın fiyatlarına yönelik dikkat çeken bir analiz yayınladı. Banka, altının önümüzdeki 6-18 ay içinde 3.000 dolara yükselebileceğini açıkladı.

Dev bankadan dikkat çeken analiz: Altın, 3 bin dolara yükselebilir
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'da yaşanan gerilim fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

ABD merkezli bankacılık devi Citi analistleri bir raporda, altının önümüzdeki 6-18 ay içinde ons başına 3.000 dolara yükselebileceğini söyledi.

Analistler, altının son yükselişinin jeopolitik gerilimler tarafından kolaylaştırıldığını ve daha derin bir riskten kaçınma ortamının fiyatları daha da artıracağını belirtiyor.

Analistler ayrıca değerli metalin ABD faiz oranlarından ve dolardan ayrışmasının güçlü fiziksel tüketim ve merkez bankalarının alımları gibi faktörlerin piyasayı desteklediğini gösterdiğini söylüyor.

Citi, 2024 ve 2025 altın fiyatı tahminlerini sırasıyla yüzde 6,8 artırarak 2.350 dolara, yüzde 40 artırarak 2.875 dolara yükseltti. Spot altın yüzde 0,2 artışla 2.387,92 dolardan işlem görüyor.

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