İsviçre'den Türkiye'ye altın ihracatı azaldı

İsviçre mart ayında Çin'e Temmuz 2022'den beri olan en büyük aylık altın ihracatını yaparken, Hindistan ve Türkiye'ye altın ihracatı şubatın

gerisinde kaldı.



İsviçre'nin şubat ayındaki ihracatı 182,4 ton olurken, martta bu rakam 147,7 ton oldu.



İsviçre'nin Türkiye'ye altın ihracatı şubatta 43,2 ton, martta 10,7 ton olarak gerçekleşti. Geçen yılın mart ayında bu rakam 2,09 ton olmuştu.



Dünyanın en büyük altın arıtma ve aktarma merkezi İsviçre'nin altın ihracatına dair istatistik, gümrük verilerinden alındı.



İstatistiklere göre Çin ve Hindistan, dünyanın en büyük altın tüketicileri olurken, Türkiye son dönemdeki yüksek enflasyondan dolayı büyük altın ithalatçılarından biri oldu.

