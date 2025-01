Ankara'da da et fiyatları sabitlendi

İstanbul'un ardından Ankara'da da kırmızı et fiyatları için adım atıldı.



Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği üyesi (PERDER) marketler, Ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararını duyurdu.



Böylece Ankara'da Et ve Süt Kurumu (ESK) ürünlerini satan yaklaşık 300 markette fiyatlar Ramazan ayı boyunca aynı kalacak.



Dernek üyesi zincir marketlerde kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti satılacak. Tranç 459 lira, kontrfile ve biftek 649 lira, antrikot ve dana pirzola 699 liradan satışa sunulacak.



Söz konusu uygulama İstanbul'da PERDER üyesi 66 marketin 2 bin 700'e yakın şubesinde de geçerli olacak.