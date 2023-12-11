Asgari ücret kaç lira olacak? (Prof. Dr. Cem Kılıç ntv.com.tr'ye açıkladı)

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında asgari ücret zammına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"Bu ilk toplantıda muhtemelen herhangi bir sonuç çıkmaz. Genellikle karşılıklı temenni ve bu sürecin işlemesine ilişkin bir yol haritasının çizilmesidir. Geçtiğimiz son üç yılda ilk 15 gün içinde belli olmuştu ama bu sene yılın sonuna sarkacak gibi gözüküyor. Toplumda da ciddi bir beklenti var. Bu beklenti son yıllarda neden bu kadar arttı? Sigortalıların yüzde 41'i asgari ücret alıyor. Yaklaşık 7 milyon insanı etkiliyor.

"TAHMİNİM YÜZDE 50'YE YAKIN BİR ARTIŞ"

Benim beklentim yüzde 50'ye yakın bir artışın geleceği yönünde. Net üzerinden konuşacak olursak 17 bin 100 küsür liraya gelecek. Bu da temmuza göre yüzde 50; geçen yıl ocak ayına göre ise yüzde 100'lük bir artışı temsil ediyor. Burada rakam önemli ama daha önemli olan bizim satın alma gücünü konuşuyor olmamız. Belki bahar aylarında fiyat artışları biraz daha yükselecek ama bundan sonra düşüşe geçmesi bekleniyor. Bundan sonraki zam görüşmeleri de genellikle fiyat artışı ve ücret karşılaştırmalarının yapılması şeklinde geçecektir. Geçen yıla göre yüzde 100; temmuz ayına göre yüzde 50 düzeyinde bir artış bekleniyor. Benim de beklentim bu yönde.

Sadece TÜİK verileri ve enflasyon tarafı değil; geçinme endeksi, açlık yoksulluk sınırı araştırmaları gibi birçok şey istatistiksel olarak masada olacak.

Asgari ücretin üzerinde ücret alanlar da buradan çıkacak karardan etkileniyorlar. Özel sektör de artık ücret artışlarında, fiyat artışlarını ve asgari ücretteki artışları dikkate alan bir ücret politikasından etkileniyor.

"ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ KONUSU KRİTİK"



Özellikle işveren konusunda kritik olan husus asgari ücret desteği. Bu tutar yüzde 1'lere kadar düştü. İşveren tarafı, tekrar brüt ücretin yüzde 6'sına denk gelen bir asgari ücret desteği beklentisi içerisine gireceklerdir. Eğer burada bir yol katedilirse ben bu sene tarafların ortak imzasıyla bir rakamın çıkacağına inanıyorum.

Asgari ücret son iki yıldır yılda iki kez açıklanıyordu. Burada çıkacak olan rakamın dışında beklenti, acaba temmuzda da artış olur mu? şeklinde. Ancak şu anda hükümetin kararı tek bir asgari ücret görüşmesiyle 2024 yılını kapatmak."

İKİNCİ TOPLANTI 18 ARALIK'TA

Asgari ücret için ikinci toplantı 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da yapılacak.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

VİDEO: ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

