Balık tezgahlarında yılbaşı indirimi

"BU YIL BALIK İÇİN BOLLUK İÇİNDE GEÇTİ VE HER ŞEY UCUZDU"



Bu yıl satılan balıkların bol ve ucuz olduğunu, 2025 yılında ise bunun devam etmesini beklediklerini ifade eden Köse, “Yılbaşına özel fiyat yaptık. Dün hamsinin kilosu 200 liraydı bugün ise 100 lira. Barbunya, mezgit ve istavritin fiyatı bugün 100 lira. Somon 200, levrek 300, çupra ise 300 liradan satıştalar. Yılbaşına özel kalkan balığımızda 800 liradan satıştadır. 2024 balık için bolluk içinde geçti ve her şey ucuzdu. 3 ay palamut sattık. Sonra zaten hamsi başladı. Hamside şu an 100 lira, bedava sayılır. 2025’te de fiyatlar bu şekilde devam eder. Bu fiyatlar ile devam ederse vatandaşlarımız bu senede bol bol balık yer." dedi.