Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (3 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



MOTORİNE ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM



3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.



6 Aralık 2022 tarihinden itibaren ise motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelecek.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 23,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.