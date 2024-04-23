Borsa 23 Nisan'da açık mı? Bugün Borsa işlem görecek mi?

23 Nisan Salı günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak. Resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. 23 Nisan'da borsa işlemi yapacak olan pek çok kişi Borsa İstanbul'un mesai durumuna odaklandı.

23 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.



Bu nedenle bugün Borsa kapalı olacak ve işlemler gerçekleştirilemeyecek



24 Nisan Çarşamba günü Borsa İstanbul normal işleyişlerine devam edecek.