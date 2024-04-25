Dolar bugün kaç lira oldu? (25 Nisan 2024 güncel dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar ve euro alış - satış fiyatları ne kadar? 25 Nisan 2024 bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar bugün kaç lira oldu? (25 Nisan 2024 güncel dolar - euro fiyatları)
TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi

TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi

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/TL, nisan ayı faiz kararının ardından 32,54 seviyesinden işlem görüyor.

/TL 34,90'da seyrediyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 105,7 seviyesinde bulunuyor.

MERKEZ BANKASI FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

Ekonomistlerin beklentileri de faizin sabit bırakılacağı yönündeydi.

Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürdüğünü belirten analistler, para piyasalarında bankanın mayısta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını, haziranda faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 17, temmuzda ise yüzde 44 şeklinde fiyatlandığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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