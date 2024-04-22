Elif Aslı Yıldız kimdir? Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız hakkında bilgiler

Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımına yaptığı yorumla gündeme geldi. Paylaşım ardından Elif Aslı Yıldız ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız kimdir?

Elif Aslı Yıldız kimdir? Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız hakkında bilgiler

Patiswiss çikolata markasının CEO'su Elif Aslı Yıldız, Ankara'da başladığı profesyonel kariyerine elektrik elektronik mühendisi olarak adım atmış bir girişimcidir. Ancak kariyer yönünü değiştirerek, şehirdeki küçük bir pastaneyi satın alıp, burayı bir çikolata üretim merkezi haline getirdi. Elif Aslı Yıldız'ın liderliğindeki şirket, ABD, Rusya ve İngiltere başta olmak üzere, dünya genelinde birçok ülkeye ürünlerini satıyor.

Lisenin başlarından itibaren her zaman el yapımı iyi kahvelerin olduğu küçük bir çikolata dükkânı açmak istediğini dile getirmişti.

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