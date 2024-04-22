Elif Aslı Yıldız kimdir? Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız hakkında bilgiler

Patiswiss çikolata markasının CEO'su Elif Aslı Yıldız, Ankara'da başladığı profesyonel kariyerine elektrik elektronik mühendisi olarak adım atmış bir girişimcidir. Ancak kariyer yönünü değiştirerek, şehirdeki küçük bir pastaneyi satın alıp, burayı bir çikolata üretim merkezi haline getirdi. Elif Aslı Yıldız'ın liderliğindeki şirket, ABD, Rusya ve İngiltere başta olmak üzere, dünya genelinde birçok ülkeye ürünlerini satıyor.

Lisenin başlarından itibaren her zaman el yapımı iyi kahvelerin olduğu küçük bir çikolata dükkânı açmak istediğini dile getirmişti.