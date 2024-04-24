Bilkom son 5 yılda 10 kat büyüdü

Dünyanın lider teknoloji markalarının Türkiye dağıtıcısı Bilkom, düzenlediği yıllık basın toplantısı ile 2023 yılı sonuçları ve 2024 yılı hedeflerini açıkladı.
Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, “En iyi markaların en inovatif ürünlerini pazara sunuyoruz. Teknolojinin gelişim yolculuğuna paralel olarak, pazara sunduğumuz ürün çeşitliliğimiz arttı. Bilişim teknolojileriyle başlayan, mobil teknolojiler ve giyilebilir ürünler ile gelişen ürün portföyümüz bugün; ev, mikro mobilite ve oyun & eğlence kategorilerinde devam ediyor. Bugün Bilkomplus katma-değerli hizmetlerimizle; üreticiler, satış kanalı ve son kullanıcı için servis ve çözümler üretiyoruz” dedi.
Şirketten yapılan açıklamada, Bilkom’un sürdürülebilir ve karlı bir büyüme performansı gösterdiği vurgulanarak, son 5 yılda TL bazında 10 kat, USD bazında ise 2 katlık bir büyüme elde edildiği belirtildi. Öte yandan şirketin 2023 yılında, 2022’ye göre TL bazında %97 oranında büyüdüğü açıklandı.
Fikret Ballıkaya, şirketin 2024 yılında da istikrarlı büyümesini sürdüreceğini vurgulayarak, “Yeni marka, kategori ve iş birlikleriyle büyümeye devam edeceğiz. Değer, kalite ve hız odaklı yaklaşımımızla tüketici deneyimine odaklanmaya devam edeceğiz. B2B ve B2C alanında hayata geçirdiğimiz dağıtım, servis ve hizmet paketleriyle, ürün portföyümüzü geliştireceğiz” dedi.
Fark yaratan bakış açısı: Bilkomplus
Bilkom, standart bir distribütör şirketin yerine getirdiği hizmetlere ek olarak, ‘Bilkomplus’ çatısı altında birçok katma-değerli hizmet sunuyor ve bunu yaparken de o markanın Türkiye ofisi gibi çalışarak önemli bir destek sağlıyor.
Bilkom Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Can Irmak Sağıroğlu ise yaptığı değerlendirmede, “Lisanslı yerli üretim, saha operasyonu, tüketici deneyimi yönetimi ve 360 derece pazarlama yönetimi gibi hizmetlerimizin tümü, Bilkomplus çatısı altında birleşiyor ve bizi ayıran en temel unsur olarak öne çıkıyor. Üreticilere, satış kanallarımıza ve son kullanıcıya, Bilkom güvencesiyle bağlanıyoruz” diyerek şirketin ortaya koyduğu katma-değer üretme misyonunu özetledi.
Türkiye’nin Lider Teknoloji Dağıtıcısı
Bilkom, Bilişim 500 araştırma sonuçlarına göre son 3 yıldır Türkiye’nin bir numaralı tablet ve taşınabilir bilgisayar dağıtıcısı konumunda. Bunun yanı sıra şirket akıllı saat ve akıllı çocuk saati kategorilerinde liderliğini de sürdürüyor. Bilkom, 2023 yılında TV, akıllı ev ve ekosistem ürünlerinden oluşan ev kategorisinde %100’ün üzerinde büyüme performansına imza atarken, oyun ve eğlence kategorisinde ise 5 kat büyüdü. Haziran 2023’te başlayan mikro mobilite yolculuğunda ise aralık ayında %25’lik bir pazar payına ulaşan şirket, 2024 yılında mikromobilite kategorisinde lider dağıtıcı olmayı hedefliyor.
Bilkom; 40 yıllık köklü geçmişi, yetkin kadrosu ve değer üretme vizyonuyla teknolojinin gelişim yolculuğuna eşlik ederek, dijital dönüşüme katkı sağlama hedefiyle çalışıyor.
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