Brokoli hasadı başladı

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, Bafra Ovası'nda 80 bin dekar alana kışlık, 75 bin dekar alana da yazlık sebze ekimi yapıldığını söyledi.



Bafra Ovası'nda 6 bin 500 dekar alanda brokoli ekimi gerçekleştirildiğini belirten Aşçı, "Ağustos ve eylül ayında ekilen brokolinin hasadı başladı. Brokoli dönüme 2 ton ürün verir. Bu yıl 13 bin ton rekolte olması bekleniyor." dedi.



Brokoli rekoltesinde geçen seneye göre düşüş olduğunu dile getiren Aşçı, "2023 yılında hava şartları iyiydi. Bu yıl ağustos ayında bir, eylül ayında iki kez sel yaşandı. Bu yüzden 2024 yılında rekoltede düşüş yaşanacak. Tarladan çıkan brokoli komisyoncular tarafında kilogramı 100 liradan alınıyor. Fiyatlar güzel, bunun sebebi ovada brokolinin az olması. Bu da fiyatları etkiledi." diye konuştu.

"ÜLKENİN HER YERİNE GÖNDERİLİYOR"



Aşçı, hasat edilen brokolinin iç pazara gönderildiğine işaret ederek, "Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin yanı sıra Konya ve Ankara'ya gönderiliyor. Mahsul çoğaldıkça ülkenin her yerine gidebilir." ifadesini kullandı.



Bafra Ovası'nda her çeşit kışlık, yazlık sebze ve baklagil ürünü üretmeye devam ettiklerini anlatan Aşçı, mazot, gübre, ilaç ve enerjinin girdi maliyetleri çok yüksek olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek beklediklerini söyledi.