Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suudi şirket Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım yapmak istiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'na ilişkin soru üzerine Yılmaz, seçimden bugüne ekonomide, istikrarlı ve kararlı bir politika uygulandığını, güncellenen Orta Vadeli Program'ın bunu teyit ettiğini söyledi. Ekonomi programına ciddi bir güven olduğunu, Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'na katılan yatırımcıların da bunu ifade ettiğini belirten Yılmaz, "Gerek portföy yatırımı gerekse doğrudan yatırımlarda Türkiye daha farklı bir döneme girdi. Bunun sonuçlarını önümüzdeki dönem daha fazla göreceğiz." diye konuştu. Cevdet Yılmaz, başkanlığını yaptığı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) mekanizması ile kamu ve özel sektörü bir araya getirdiklerini, çok güzel eylem planları yaptıklarını anlattı. Bu mekanizmanın uluslararası boyutunu da Yatırım Danışma Konseyi'nin oluşturduğuna dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yatırım Danışma Konseyi, uluslararası CEO'ların katıldığı ve doğrudan piyasanın içinden insanların görüşlerini, önerilerini ortaya koyduğu bir platform. Çok faydalı oldu. Sonuç bildirgesi de kamuoyu ile paylaşıldı. Gelecek yıl da bunu gerçekleştireceğiz. Yatırımcılar, dünyada siyasi, jeopolitik ve ekonomik sebeplerden dolayı yatırım yapılabilir çok ülke kalmadığını söylüyorlar. Türkiye istikrarlı, politika çerçevesi belirginleştirilmiş, öngörülebilirlik sağlayan bir ülke. Her şeyden önemlisi huzurlu bir ülke. Dolayısıyla Türkiye bu dönem ciddi anlamda yatırımcıların tartıştığı, konuştuğu bir ülke haline gelmiş durumda. Önemli olan bu ilgiyi sonuca dönüştürmemiz."

SUUDİ ŞİRKETTEN TÜRKİYE'YE 5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANI



Yılmaz, kalıcı, istihdam sağlayacak, yeni teknolojiler getirecek doğrudan uluslararası sermaye yatırımlarını artırmaları gerektiği değerlendirmesinde bulundu.



Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nda, yatırımcıların Türkiye'ye doğrudan yatırım yapma arzusunu gördüğünü anlatan Yılmaz, "Suudilerin sahip olduğu bir şirket, enerji ve diğer sektörlerde Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım yapmak istediğinden bahsetti. ABD'de bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız yatırımcılarla buluştular.

Hangi ortama gidersek gidelim şunu görüyoruz; dünyadan çok ciddi bir teveccüh var, yatırımcılardan çok ciddi bir bakış var. Türkiye, ne yapabiliriz diye çok ciddi tartışılan bir ülke, ilgi odağı. Bunun sonuçlarını göreceğiz." ifadesini kullandı.



"YATIRIMCILARIN İÇ SİYASETLE DERDİ YOK"



Cevdet Yılmaz, Uluslararası Yatırımcılar Derneği tarafından yapılan anketlerde, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların sayısında iki kata çıkan oranda artış olduğunu gördüklerini belirtti.



Doğrudan yatırımlarda son üç ayda bir ivmelenme gördüklerini vurgulayan Yılmaz, "Doğrudan yatırımlar son 7 ayda 6 milyar doları aştı. Yıl sonu 10 milyar doların üstünde olacağız. Dünyadan yüzde 1 pay alıyoruz, amacımız yüzde 1,5'a çıkarmak." bilgisini paylaştı.



Ülkede karamsarlık yayma ve hükümetin programına gölge düşürme çabası içinde olan bir kesimin de bulunduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Yatırımcıların iç siyasetle derdi yok. Yatırımcılar ülkenin durumuna ve rakamlara bakarlar. Durum neyse onu gören insanlar. Türkiye'nin istikrarını, huzurunu, coğrafyasını, girişimci iş gücünü, genç dinamik nüfusunu birçok yönünü takdir ediyorlar. Dünyada bu sene üç kredi derecelendirme kuruluşunun da olumlu yönde not artırımı yaptığı tek ülke Türkiye. Yatırım imajımız, algımız daha iyiye doğru gidiyor. Türkiye, yeni yatırımcılarla tanışacak. Sadece Çin'den değil Latin Amerika'dan Körfez'e, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya, Amerika'ya Türkiye ilgi odağı halinde. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım."



ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARI



Erken seçim çağrılarına yönelik soruyu ise Yılmaz, "Türkiye'nin böyle bir gündemi yok. AK Parti döneminde cumhurbaşkanımız ile Türkiye siyasi istikrarla tanıştı. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar da olmuyor. Yılda bir seçimler, yılda bir yeni hükümetler, 1990'lı yıllarda Türkiye bunları yaşadı ve bedellerini çok ağır ödedik ekonomik olarak. Dolayısıyla ihtiyacımız olan siyasi istikrar ve güven ortamında halkımızın gerçek sorunlarına odaklanmak ve bunlara çözüm üretmek." diye yanıtladı.



Yerli ve yabancı yatırımcıların bir ülkede öncelikle öngörülebilirlik istediğini aktaran Yılmaz, bunun için de siyasi istikrarın en kilit kavram olduğunu dile getirdi.



Yılmaz, Orta Vadeli Program'a yönelik piyasanın beklentisinin oldukça iyileştiğinin görüldüğünü belirterek, ama henüz tam sonuçlarını almadıklarını bildirdi.



Geçen yıl bütçe açığında yılı 5,2 ile kapattıklarını hatırlatan Yılmaz, bu yıl 6,4 öngördüklerini, şu an tahminlerinin 4,9 olduğunu söyledi.



Bu yıl 2,5 trilyon lira depreme ödenek ayırdıkları halde bütçe açığını yüzde 5'in altına çekebildiklerini anlatan Yılmaz, "Gelecek sene de yüzde 3'leri hedefliyoruz. Bütçe açığı büyük oranda toparlandı. Cari açık geçen yılın ortalarında yüzde 6'lar civarındaydı, 60 milyar dolara yakın cari açığımız vardı. Bugün geldiğimiz noktada ihracat artıyor, ithalat azalıyor, turizm gelirleri iyi gidiyor ve cari açığımız yüzde 2'ler civarında. Yıl sonunda yüzde 1,7'ye düşecek." açıklamasında bulundu.



ENFLASYON TAHMİNİ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomide risklerin düşürüldüğüne, şoklara karşı direncin artırıldığına dikkati çekerek, Türkiye'nin şu an çok daha sağlam bünyeyle yoluna devam ettiğini vurguladı.



Bu riskleri azaltırken enflasyonun geçici olarak bir miktar yükseldiğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:



"Daha önce 'enflasyon bir miktar yükselecek ama sonra düşecek. Özellikle yılın ikinci yarısında belirgin düşüş göreceksiniz' dedik. Çok şükür mahcup olmadık yüzde 75,5'lere kadar çıkmıştı mayısta, hazirandan itibaren bir düşüş sürecine girdi, son 3 ayda 23,5 puan düşüş oldu ve yüzde 52'ye gelmiş oldu.

Gelecek ay yakın bir tarihte açıklanacak, 50'nin altında 40'lı bir rakam bekliyoruz. Yıl sonunda da yüzde 41,5 gibi bir tahminimiz var. Gelecek yıl bu zamanlar artık yüzde 20 ile 30 arası, yıl sonunda da yüzde 20'nin altında bir beklentimiz var."



Cevdet Yılmaz, "Halkta karamsarlık oluşturmaya çalışan, spekülatif hadiselerle ülkeye zarar vermeye çalışan bir sistematik çabayı da görüyoruz. Biz bunlara pirim vermeyeceğiz, kararlı şekilde yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.