Dolar bugün ne kadar? (7 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar ve euronun kademeli yükselişi yeni günde de devam etti.
Dolar/TL, yeni güne 31,83 ile başladı ve zirvedeki seyrini sürdürdü. Euro/TL ise 34,69 civarında alıcı buldu.
Döviz kurlarında yükseliş sürerken, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında ilave sıkılaştırma adımları devam etti.
Buna göre TCMB, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edecek. Kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak.
TCMB dün ticari ve bireysel krediler için aylık büyüme sınırını düşürmüştü.
Bu arada yabancı kurumlar, Dolar/TL tahminlerini güncellemeye başladı. HSBC, 2024 yılı için dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya yükseltti.
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faize ilişkin açıklamaları dikkat çekti.
Faiz indirimi için acele etmeyeceklerini belirten Powell, bu yıl faiz indiriminin bir noktada uygun olacağını ifade etti. Dolar endeksi, bugün 103,27 civarında yatay seyretti.
Yurt dışı piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı takip edilecek. ECB'nin faizi yüzde 4 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.
ABD tarım dışı istihdam verileri ise yarın belli olacak. Tarım dışı istihdamın 190 bin civarında açıklanması bekleniyor. Ocak ayında 353 bin olarak açıklanmıştı.
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