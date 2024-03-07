Dolar bugün ne kadar? (7 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar ve euronun kademeli yükselişi yeni günde de devam etti.



Dolar/TL, yeni güne 31,83 ile başladı ve zirvedeki seyrini sürdürdü. Euro/TL ise 34,69 civarında alıcı buldu.



Döviz kurlarında yükseliş sürerken, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında ilave sıkılaştırma adımları devam etti.

Buna göre TCMB, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edecek. Kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak.

TCMB dün ticari ve bireysel krediler için aylık büyüme sınırını düşürmüştü.