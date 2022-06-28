Dolar kuru bugün kaç TL? (28 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar ve euroda ticari kredi düzenlemesi sonrası oynaklık sürüyor.

Dün ilk işlemlerine 16,09 seviyesinde başlayan dolar/TL 16,55-56'larda günü tamamladı.

Euro, Çarşamba'dan itibaren açıklanacak olan ve euro bölgesinde enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini göstermesi beklenen verilerden destek bulurken yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugünkü konuşmasını izleyecekler.

Dolar endeksi Fed'in sıkı para politikalarının küresel resesyon tetikleyeceği endişeleriyle gücünü korudu. Bu ay içinde 20 yılın zirvesi olan 105.79'a kadar yükselen dolar endeksi 103.93'de yatay seyretti.

Fed’in resesyon sonrası faiz indireceği beklentileri kuvvetleniyor. Yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak Almanya enflasyon verilerini, perşembe günü Fransa enflasyon rakamlarını ve cuma günü açıklanacak euro bölgesi verilerini izleyecekler.

