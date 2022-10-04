Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması: En büyük katkı enerjiden

Merkez Bankası dün açıklanan ve aylık yüzde 3,08, yıllık yüzde 83,45'e ulaşan enflayon verisi sonrası aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.



Rapora göre, enflasyondaki artışa en belirgin katkı enerji ve hizmet

gruplarından geldi.



Eylülde önceki aya göre yıllık tüketici enflasyonuna katkı enerjide 1,55 puan, hizmette 1,08 puan, gıdada 0,51 puan ve temel malda 0,21 puan artarken, alkol-tütün-altın grubunda 0,11 puan azaldı.



Enerji enflasyonu, uluslararası ham petrol fiyatlarına paralel olarak gerileyen akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarına karşın, elektrik, doğalgaz, şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemler ile katı yakıt fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak önemli ölçüde yükseldi.



Bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükselirken, özellikle ulaştırma hizmetleri ve kira alt gruplarındaki artışlar öne çıktı.

GIDA ENFLASYONUNDA YÜKSELİŞ SÜRDÜ



Gıda yıllık enflasyonu alt gruplar genelinde yükselirken, temel mal grubunda yıllık enflasyon dayanıklı mallarda gerilerken diğer alt gruplarda artış kaydetti.



Jeopolitik gelişmelere paralel olarak yüksek seyreden doğalgaz fiyatlarının yurt içi enerji fiyatlarına yansıması neticesinde elektrik üretimi ve gaz imalatı öncülüğünde üretici fiyatlarındaki artış hızlandı.



Mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık değişimleri bir miktar yavaşlarken yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etti.

