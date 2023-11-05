E-ticarette kasım ayında 300-400 milyar liralık alışveriş bekleniyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, bu yıl geçen yıllardan farklı olarak tek güne sığdırılmaya çalışılan indirim konseptinin bir aya yayılacağını söyledi.



Türkiye'de elektronik ticarette "kasım ayı çılgınlığı" yaşanacağını dile getiren Çevikoğlu, "11 Kasım'da Bekarlar Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Alışveriş Cuması ile 30 Kasım'da Siber Pazartesi dolayısıyla e-ticaret sitelerinde alışveriş oranları artacak. Böylece yapılacak indirimler sonrasında Türkiye'de kasım ayında 300-400 milyar liralık alışveriş yapılacağı tahmin ediliyor." diye konuştu.



KASIM AYININ TAMAMINA YAYILACAK



Lojistik altyapılar üzerindeki yükü azaltmak, tüketici şikayetlerine ve gecikmelere sebep olmamak için e-ticaret günlerinin kasım ayının tamamına yayılacağını söyleyen Çevikoğlu, belirli saatlerde yapılacak özel indirimlerle tüketicilerin en iyi fırsatları yakalamalarının sağlanacağını anlattı.

Çevikoğlu, "Bu yıl geçen yılın kampanya dönemine göre yüzde 110'un üzerinde toplam bir hacim artışı bekleniyor. Türkiye'de beklenen toplam kampanya hacmi ise 300-400 milyar liranın üzerinde. E-ticaret sektörü, yılı yaklaşık 1,3 trilyon lirayla kapatacak." ifadesini kullandı.

