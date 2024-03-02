Ekonomide gözler enflasyon verilerinde

Yeni haftayla birlikte gözler enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Mart Pazartesi günü şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.
Ekonomistler enflasyonun aylık bazda yüzde 4 yükseleceği öngörüsünde bulunurken, yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkmasını bekliyor.
Öncü göstergeler de enflasyonda yükselişe işaret etti. İstanbul'un enflasyonu aylık bazda yüzde 4,07 artış gösterdi. Türk-İş verilerine göre Ankara'da gıda harcama tutarı ise yüzde 8 arttı.
AA Finans anketinde ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan 10 ekonomistin enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı. Bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.
AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI ARTTI
Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının şubat ayı sonuçlarını açıkladı.
Araştırmaya göre aralık ayında 4 kişilik ailenin 'açlık sınırı' 16 bin 257 liraya yükseldi. Açlık sınırı geçen ay 15 bin 48 lira olmuştu. Yoksulluk sınırı ise 49 bin 19 liradan 52 bin 955 liraya yükseldi.
Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 8,03 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 72,49 olarak hesaplandı.
İSTANBUL'UN ENFLASYONU BELLİ OLDU
İstanbul Ticaret Odası, megakentin şubat ayı enflasyon oranını açıkladı. İstanbul'da şubatta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,07, toptan fiyatlar yüzde 4,64 artış gösterdi.
Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 76,58, toptan fiyatlarda yüzde 65,06 olduğu görüldü.
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