Ekonomide gözler enflasyon verilerinde

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI ARTTI



Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının şubat ayı sonuçlarını açıkladı.



Araştırmaya göre aralık ayında 4 kişilik ailenin 'açlık sınırı' 16 bin 257 liraya yükseldi. Açlık sınırı geçen ay 15 bin 48 lira olmuştu. Yoksulluk sınırı ise 49 bin 19 liradan 52 bin 955 liraya yükseldi.



Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 8,03 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 72,49 olarak hesaplandı.



İstanbul’un şubat ayı enflasyonu belli oldu Haberi Görüntüle İSTANBUL'UN ENFLASYONU BELLİ OLDU



İstanbul Ticaret Odası, megakentin şubat ayı enflasyon oranını açıkladı. İstanbul'da şubatta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,07, toptan fiyatlar yüzde 4,64 artış gösterdi.



Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 76,58, toptan fiyatlarda yüzde 65,06 olduğu görüldü. Gözler enflasyon rakamlarına çevrildi: Merkez Bankası, hangi detaya dikkat edecek? Haberi Görüntüle