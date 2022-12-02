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Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında TÜFE'nin yüzde 3,10 artmasını bekliyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,18'e geriledi.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu

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AA 'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,10) göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Tüketici Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 70,18

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.

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