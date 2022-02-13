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EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama

SON DAKİKA HABERİ: EPDK'dan yapılan açıklamada, "Tüketicilere elektriği dağıtım şirketi değil tedarik şirketleri satar. Tarifeyi de EPDK belirler" denildi.

Haberler 13.02.2022 - 19:28 | Son Güncelleme : 13.02.2022 - 19:48

EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama

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Son dakika haberi! 

EPDK, sosyal medyada yer alan "dağıtım şirketlerinin elektrik satışı yaptığı" iddiasını yalanladı.

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Tüketicilere elektriği dağıtım şirketi değil görevli tedarik şirketleri satar. Tarifeyi de EPDK belirler. Bu tarifeler dışında şirketler kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama ya da zam yapamazlar" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tedarik şirketelri serbest piyasadan (ikili anlaşmalar ve/veya elektrik borsası olan EPİAŞ üzerinden) veya EÜAŞ üzerinden satın aldıkları enerjiyi serbest olmayan tüketicilere veya ikili anlaşması bulunmayan tüketicilere düzenlenen tarife üzerinden satmakla mükelleftirler. Bu şirketler, EPDK’nın belirlediği fiyattan farklı bir fiyat uygulayamaz."

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