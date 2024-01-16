Erken faiz indirimine mesafeli yaklaşım

Küresel piyasalar, merkez bankalarından gelecek faiz kararlarına odaklandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi önde gelen merkez bankalarının 2024 yılında nasıl bir rota izleyeceği dikkatle takip ediliyor.



Piyasalarda erken faiz indirimi beklentileri son dönemlerde artarken, yetkililerden o kadar iyimser açıklamalar gelmedi.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Davos'ta yaptığı değerlendirmesinde, enflasyonla mücadelenin sona ermediği belirtti. IMF'in 2 numarası Gopinath, faiz indirimlerine yönelik beklentilerin erken olduğunu ifade etti.



ECB üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, faiz indirimi tartışmaları için yaz aylarını işaret etti. ECB'nin şahin ismi Nagel, yaz aylarının para politikasını gevşetmeyi tartışmak için uygun zaman olabileceğini belirtti.



Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, 2024’te faiz indiriminin garanti olmadığını ifade etti.



ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, enflasyona karşı zafer ilan etmek için çok erken olduğunu söyledi. Galhau, "Faiz indirimi konusunda acelemiz yok, sabırlı olmalıyız" dedi.