Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden şu ana kadar 1112 gencimiz başvurdu." dedi.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Göktaş, "Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştıracak adımı da attık. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları dün itibarıyla bakanlığımızın internet sitesinden almaya başladık. Pilot bölge olarak belirlediğimiz deprem bölgesinden başlattığımız fona şu ana kadar 1112 genç çiftimiz başvurdu. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İnanıyorum ki ülkemiz için yararlı olacak pek çok proje, verilecek bu destekle hayat bulacak. Fona gösterilen bu yoğun ilgiden dolayı tüm gençlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

150 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ



Fon ile yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi veriliyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.



Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.



Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayan uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.