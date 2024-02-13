Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, kimler 150 bin TL krediye başvurabilecek? (Yaş şartı)
Evlilik kredisinin ayrıntılarının belli olmasıyla birlikte başvuru tarihi ve şartlarına yönelik soru işaretleri de yanıt buldu. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.Peki, evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, kimler 150 bin TL krediye başvurabilecek?
150 bin TL tutarındaki evlilik kredisi uygulamasına dair ayrıntılar belli oldu. Faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinde 15 Şubat'ta alınacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.