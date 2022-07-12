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IEA Başkanı Birol: Dünya, bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.07.2022 - 11:07

IEA Başkanı Birol: Dünya, bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı

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Sidney'de düzenlenen küresel bir enerji forumunda konuşan Uluslararası Ajansı Başkanı Fatih Birol, ilk küresel enerji krizinin yaşandığını söyledi.

Birol, petrol, doğalgaz, kömür ve elektrik fiyatlarının yükseldiğine dikkati çekerek, "Neden? Çok basit. Ukrayna'yı işgal eden Rusya, dünyanın bir numaralı petrol ve doğalgaz ihracatçısı. Sonuç olarak tüm enerji sisteminin bir krizden geçtiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Küresel bir enerji krizi yaşandığını belirten Birol, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı. Avrupa'da bu kış çok, çok zor olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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