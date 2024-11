İhracatçılardan asgari ücret ve faiz çıkışı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ekim ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Son ihracat verileri ışığında 2024 değerlendirmesi yapan, 2025 öngörülerini de paylaşan Gültepe, rakamların güzel olduğunu, her ay farklı bir sektörün artı ihracata imza attığını söyledi.



"EN BÜYÜK SORUN KÂRLILIK"



Gültepe, rakamlar ve ciroların firmaların yaşadığı sorunları çok fazla yansıtmadığını beliterek, en büyük sıkıntının şu an kârlılık problemi olduğunu söyledi.

Kârlılıklarla ilgili büyük bir sorun olduğunu belirten Gültepe, "Fiyat vermede, gelecekle ilgili fiyatlamada sıkıntılar var. Çünkü gittikçe döviz öngörüsü olmadığı için bu sorun oluyor." dedi.

İŞ GÜCÜ İTHALATI



Mustafa Gültepe, sektörlerdeki istihdam rakamlarına değinirken, hazır giyim ve tekstilde 200 binin üzerinde bir iş gücü kaybı olduğuna dikkati çekerek, "Ama bugün işler çoğalsa ve almak istesen işçi de yok." dedi.



Bu konunun toplantılarda sık sık dile geldiğini ifade eden Gültepe, çoğu sektörün farklı ülkelerden iş gücü ithal etmek istediğini dile getirdi.



"İŞ BEĞENMEME PROBLEMİ VAR"



Nerelerden işçi alınabileceğine yönelik bir soru üzerine Gültepe, her ülkenin ve her sektörün karakter yapılarının, ihtiyaçlarının farklı olduğunu, buna uygun analizler sonucunda karar verilebileceğini söyledi.



Gültepe, "Bu konuyla ilgili Bakanlıkla birlikte planlı bir çalışma yapılması gerekir. Bu konuyu başkanlarımız ve sektör temsilcileri artık konuşuyor, çünkü zordalar. Bu uygulamayı başlatanlar da var. Mesela bu toplantıda başkanlardan biri bunu dile getirdi, eleman bulamadığı için Özbekistan'dan 10-15 tane elemanı getirip fabrikanın imkanlarını sunarak, lojman vererek istihdam sağlamaya başladı. Üretimi durduramayız. İşsizlik dışında Türkiye'de iş beğenmeme problemi var, gençler zor işleri değil, masabaşı işleri tercih ediyor." ifadelerini kullandı.



FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI



TİM Başkanı Gültepe, faiz indirimine ilişkin beklentilerinin sorulması üzerine, "Yaklaşık 6-7 aydır yüzde 50 faizle devam ediyoruz. Ben artık bunun yavaşlaması gerektiğini, yavaş yavaş her şeyin kontrol altına alındığını düşünüyorum." dedi.

Enflasyonu düzeltip, faizleri aşağı indirmeye başladığımız zaman sanayinin çok güç kaybetmiş olabileceğini vurgulayan Gültepe, "O gücü kaybetmeden bu kararı alabilmek önemli. Bununla ilgili TCMB'nin önümüzdeki dönemlerde karar alacağını düşünüyorum. Bana göre aralıkta, 2025'e başlamadan evvel ufak bir faiz indirim hareketi yapılabilir." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI



Mustafa Gültepe, asgari ücret zammına ilişkin soruyu yanıtlarken, bunun sadece asgari ücrete odaklanarak değerlendirilecek bir konu olmadığını söyledi.



Gültepe, "2024'e başladık başlayalı rekabetçiliğimiz düştü. Türkiye, hem üretimde hem tüketimde pahalı bir ülke oldu. Bütün dengeyi sadece asgari ücretin artması şeklinde değil, para politikası ve ekonomik politikaları da kapsayacak şekilde bir harman yaparak sağlayabiliriz. Çalışan da bizim, firmalarımız da bizim. Türkiye'de rekabetçilik gücünü elde tutabilecek bir rakamın ortaya konulması gerekiyor. İlk başta fiyat artışları ile hep beraber mücadele etmemiz, fahiş fiyatlarla ürün satanları deşifre etmemiz gerekir." şeklinde konuştu.