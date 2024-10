Bitcoin'in mucidi ile ilgili yeni iddia: Satoshi gizemi çözüldü mü?

Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto'nun kimliği ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.



ABD'li yayıncılık platformu HBO'nun belgeselinde Satoshi'nin Kanadalı Bitcoin geliştiricisi Peter Todd olduğu iddia edildi.



Todd, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Satoshi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.



Kripto dünyasının merakla beklediği belgeseldeki iddiaların dayanaksız olduğu yorumları yapıldı.



"Money Electric: the Bitcoin Mystery" isimli belgeselde Todd'un Satoshi olduğunu destekleyen kesin bir kanıt sunulmadığı belirtildi.



SATOSHI YERİNE PAYLAŞIM MI YAPTI?



Ödüllü film yapımcısı Cullen Hoback'ın belgeselinde Todd'un genç yaşta kriptografiye olan ilgisine dikkat çekildi. Todd ve Satoshi ile e-posta yoluyla iletişim kuran Adam Back'in ilişkisi üzerinde duruldu.



Satoshi'nin İngiliz/Kanada yazım biçimlerini kullanması ve Todd'un Kanadalı olması gibi bazı dolaylı kanıtlara vurgu yapıldı.



Belgeselde Todd'un Satoshi'nin gönderilerinden birine yanıt verdiği 2010 tarihli bir forum gönderisinin en elle tutulur kanıt olduğu kaydedildi.



Söz konusu paylaşımın Satoshi'nin gönderisinin devamı olduğu ancak yanlışlıkla Satoshi'nin yerine Todd'un adının bulunduğu bir hesaptan gönderildiği savunuldu.



PETER TODD KİMDİR?



Todd, Bitcoin'in erken dönem geliştiricileri arasında yer alıyor.



2010'da Satoshi ile kripto forumlarında iletişim kurduğu bilinen Todd, Bitcoin'in geliştirilmesinde aktif rol oynadı.



Toronto'daki Ontario College of Art and Design'dan mezun olan Todd, cypherpunk'lar olarak bilinen önemli kripto etkileyicileri ile ilk iletişim kurmaya başladığında yaklaşık 15 yaşında olduğunu söylemişti.



SATOSHI İLE İLGİLİ İDDİALAR



Satoshi'nin kimliğini ortaya çıkarma girişimleri daha önce de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.



Hal Finney, Nick Szabo, Adam Back ve Craig Wright'ın Nakamoto olabiliceğine yönelik spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.



Hatta Satoshi'nin bir kişi değil bir grup olabileceği yönünde teoriler bulunuyordu.