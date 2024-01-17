Kripto borsası Coinbase, SEC'e karşı çıkacak

Coinbase, SEC'in yetkilerini aştığını ve listelenen varlıkların menkul kıymet olmadığını savunuyor.



SEC, haziran ayında Coinbase'e dava açmış ve 13 kripto varlığın menkul kıymet olduğunu bildirmişti. Coinbase'e yönelik suçlamalar arasında kayıtsız menkul kıymet borsası işletmek de bulunuyordu.



SEC, kısa süre önce spot Bitcoin ETF'lerine yönelik kararı onaylamıştı.

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