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Kripto borsası Coinbase, SEC'e karşı çıkacak

Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komiyonu ile mahkemede karşı karşıya gelecek. Borsa, kripto varlıkların menkul kıymet olmadığını savunacak.

Kripto borsası Coinbase, SEC'e karşı çıkacak

Kripto para borsası Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komiyonu (SEC) ile mahkemede karşı karşıya gelecek.

Borsa, davada işlem gören kripto varlıkların menkul kıymet olmadığını savunacak. ABD'li dev şirket, kripto borsasında işlem gören tokenlerin menkul kıymetlere benzemediğini savunarak davanın düşmesini isteyecek.

Söz konusu dava SEC'in kripto paralar üzerindeki yetkilerinin belirlenmesi açısından önemli görülüyor.

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Coinbase, SEC'in yetkilerini aştığını ve listelenen varlıkların menkul kıymet olmadığını savunuyor.

SEC, haziran ayında Coinbase'e dava açmış ve 13 kripto varlığın menkul kıymet olduğunu bildirmişti. Coinbase'e yönelik suçlamalar arasında kayıtsız menkul kıymet borsası işletmek de bulunuyordu.

SEC, kısa süre önce spot ETF'lerine yönelik kararı onaylamıştı.

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