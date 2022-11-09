New York borsası ABD'de ara seçimlerin sonuçları öncesi yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,02 artışla 33.160,83 puana yükseldi.



S&P 500 endeksi yüzde 0,56 artarak 3.828,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,49 artışla 10.616,20 puana çıktı.



ABD'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için sandık başına gidilirken, pay piyasalarında gün boyu pozitif bir seyir izlendi.



Kongre'yi hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek seçimlerin sonuçları beklenirken analistler, sonuçların ülkede ekonomi politikalarının yönünü etkileyebileceğini belirtti.



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