ABD ara seçimleri başladı

ABD'de bu kez Başkan değil sadece Kongre üyeleri seçiliyor. Ama kendisi yarışmasa da seçim, Başkan Joe Biden için büyük önem taşıyor.

Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da çoğunluğun hangi partide olacağı Başkan için de belirleyici bir öneme sahip. Seçim sonucu, başkanlık seçimine kadar geçecek iki yılı da şekillendirecek.

ÇIKIŞ ANKETİNDEN ÖNE ÇIKANLAR



Reuters, Edison Araştırma Çıkış Anketi'nin sonuçlarını paylaştı. Öne çıkanlar şu şekilde;

-ABD'deki her 10 seçmenden 1'i oy kullanmasındaki en önemli faktör olarak "suç oranları"nı gösterirken, 10 seçmenden 3'ü kürtaj hakkının kendisi için önemli olduğunu kaydetti.



-Her 10 seçmenden 6'sı kürtajın yasal olması yönünde görüş belirtti.



-Her 10 seçmenden biri en önemli sorun olarak silah politikasını gösterirken, 10 ABD'li seçmenden 3'ü ülkedeki en önemli sorunun enflasyon olduğu aktardı.



-Her 10 seçmenden biri kendisi için en önemli problemin göçmen sorunu olduğunu açıkladı.



-Her 10 seçmenden 5'inin kadın, 5'inin ise erkek olduğu görüldü.

-Her 10 seçmenden 2'si ABD ekonomisini 'mükemmel veya iyi' olarak değerlendirirdi. Her 10 seçmenden 8'si ise ülke ekonomisi için 'o kadar iyi veya zayıf değil' şeklinde görüş belirtti.

-Her 10 seçmenden 8'i benzin fiyatlarındaki artışın mali zorluk getirdiğini açıkladı.

-Her 10 seçmenden yaklaşık 5’i ailelerinin mali durumunun 2 yıl öncesine doğu kötü olduğunu söyledi. 10 seçmenden 2'si ailesinin ekonomik durumunun daha iyi, 10 seçmenden 3’ü ise ailesinin maili durumunun 2 yıl öncesiyle benzer olduğunu bildirdi.

Grafikte, ABD seçimlerindeki son durum görülüyor.

DEMOKRATLAR ÇOĞUNLUĞU KAYBEDER Mİ?



Demokratlar hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da çoğunlukta.

Ancak Cumhuriyetçilerle aralarındaki fark çok az. Seçimde 435 temsilci, 35 senatör, 36 vali yenilenecek.



Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlamak için 218 sandalye gerekiyor. Demokratlar 220 sandalyeyle çoğunluğu elinde tutuyor.

Cumhuriyetçiler 212 sandalyeyle azınlıkta. Meclisteki 3 boş sandalyeden birinin Cumhuriyetçilere gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda Cumhuriyetçilerin, çoğunluğu ele geçirmek için en az 5 sandalye daha kazanmaları gerekiyor.

Ara seçimlerin sonucu Başkan Joe Biden için büyük önem taşıyor.

ABD SEÇİMİNİN EN KRİTİK EYALETLERİ



Diğer taraftan, Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamamı için yapılacak seçimde bütün sandalyeler kritik değil. Seçim bölgelerinin çoğunda iki parti arasında büyük bir rekabet yok. Yani ya Cumhuriyetçilerin ya Demokratların kalesi konumunda. Amerikan CBS televizyonuna göre iki parti arasında 81 sandalyeyi bölüşmek için büyük bir çekişme yaşanıyor.



Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu elde edebilmesi için ise bir sandalye yetiyor. Cumhuriyetçi Parti'nin halen 50 senatörü var.

Demokratlar da kendileriyle birlikte hareket eden iki bağımsız senatörle 50 sayısına ulaşıyor. Ancak eşitlik halinde Senato Başkanı'nın oyu belirleyici olduğu ve Senato'ya Başkan Yardımcısı Kamala Harris başkanlık ettiği için Demokratlar çoğunlukta. Şeçimde yenilenecek 35 sandalyeden 21'inde Cumhuriyetçi, 14'ünde Demokrat senatör oturuyor.

35 sandalyenin 10'u için kıyasıya mücadele veriliyor. 10 eyaletten dördünde yani Arizona, Georgia, Nevada ve Wisconsin'de yarış başabaş.

Florida, Kuzey Carolina ve Ohio'da eğilim Cumhuriyetçilerden yana.

Colorado, Pensilvanya ve New Hampshire'da ise Demokrat adaylara eğilim var.



BAŞKANLAR İLK SEÇİMLERİNDE HEP ZORLANIYOR



Geriye dönüp bakıldığında Kongre seçimlerinin favorisinin iktidar partisi olmadığı görülüyor. Başkanlar özellikle başkan seçildikten sonra girdikleri ilk Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'ni kaybediyor.

Demokrat Başkan Barack Obama, 2010'da 63 sandalye kaybetti.

Cumhuriyetçi Başkan Donald Trum da 2018'de 41 sandalyeden oldu.

Her iki seçimde de Kongre çoğunluğu el değiştirdi.



Biden hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu kaybederse "topal ördek" olacak. Yani Kongre desteğini tamamen kaybedecek.