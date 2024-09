Orman içindeki kanuna aykırı yapılar için el koyma kararı alınabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hazırlanan "Orman Kanununun 17. Maddesinin ikinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



OGM'den alınan bilgiye göre, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması için orman alanlarında devam eden her türlü bina, yapı ve tesis inşaatlarının suç tutanağı düzenlenmesi aşamasında durdurulamaması veya yıkılamaması sonucu inşaatların devam etmesi, kovuşturma sonucunda verilecek olan kararların infazını güçleştirirken, bu durum vatandaşlar ile zaman zaman karşı karşıya gelinmesine yol açıyordu.



Sorunun çözümü amacıyla 5 Nisan 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Daire Kanun"un 11'inci maddesi ile Orman Kanununun 17'inci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılmıştı.



Söz konusu maddede devlet ormanlarının herhangi bir suretle yanmasından veya açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma veya hangi şekilde olursa olsun kesme, sökme, budama veya boğma yollarıyla elde edilecek yerlerle buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesislere doğrudan doğruya orman idaresince el konulacağı belirtilmişti.



Devlet ormanlarında el konulan bütün yapı ve tesislerin, inşa aşamasında olanlar da dahil olmak üzere, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, Orman Genel Müdürlüğünce derhal yıkılması veya ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık hizmetlerinde kullanılması öngörülmüştü.



DERHAL EL KOYMA KARARI VERİLEBİLECEK



Orman Kanunu'nun ilgili maddeleriyle suç işlendiği an idarece olaya hemen müdahale edilmesi ve bu suretle de yeni suç işlenmesinde daha caydırıcı bir rol oynanması amaçlanırken, sadece suç tutanaklarının düzenlenmesi ile yetinilerek, inşaata/yapı veya tesise fiilen el koyma işleminin gerçekleştirilmemesi ve binaların inşasının durdurulmaması, yıllarca devam eden dava süreçlerinde caydırıcılığın tersine suç işleme temayülünde olan kişileri cesaretlendiriyor, ormanların korunması ve devamlılığını tehlikeye düşürüyordu.



Bu nedenle, ormanların kanun dışı müdahalelere karşı korunması görevini yürüten memurlar tarafından, "Orman Kanunu"na aykırı olarak ormanlık alanlarda işlenen açma, işgal ve faydalanma suçları sonucu orman alanlarında inşa edilen her türlü yapı/bina ve tesis için düzenlenen suç tutanaklarının Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilmesi ile başlayan soruşturma sürecinde, Orman Kanunu'nun 17'nci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütlerin giderilmesi ve anılan maddenin Kanun'un amacına uygun şekilde uygulanmasının temin edilmesi için düzenleyici işlem tesisi yoluna gidildi.



Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yönetmelikle kesinleşmiş orman kadastrosuna göre orman sınırları içinde kalan orman alanlarındaki henüz tamamlanmamış, inşaatı devam eden yapılaşmalar da dahil olmak üzere, kanuna aykırı olarak inşa edilmiş yapı ve tesislerin mühürlenmesi, üçüncü şahısların zarar görmesini engelleyecek tedbirlerin alınması, akabinde düzenlenecek suç zaptının Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilerek, derhal Cumhuriyet Savcısı ya da Sulh Ceza Hakimliği tarafından el koyma kararı verilmesine imkan sağlandı.

YENİ YAPILAŞMALAR ENGELLENECEK



Ayrıca orman bölge müdürlükleri nezdinde teşekkül ettirilecek olan inceleme ve karar verme heyeti tarafından yıkılacak taşınmazların tespiti yapılarak, idarece yapılacak masraflar kendilerinden tahsil edilecek, ilgililere bildirilmesi suretiyle yıkım işlemi gerçekleştirilebilecek ve bu sahalar devamlı kontrol edilerek yeni yapılaşmalar engellenecek.